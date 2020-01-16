شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تشريعية النواب": الانتخابات البرلمانية القادمة نوفمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وفد برلمان مالاوى كين كاتسونجا، وحضر من النائب المصرى كلاً من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة والنائب إيهاب الخولي والنائب جمال الشريف.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب بهاء أبو شقة، بالوفد المالاوي ففي أقدم برلمانات العالم والمنطقة العربية، مشيراً إلي أن مصر بحكم موقفها التاريخي دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة للشعوب الافريقية.

وأكد أبو شقة، علي دور مصر الرائد افريقياً، مشيراً إلي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الأفريقي من أجل تنمية القاره الافريقية، قائلا: "مصر هي البلد الثاني لأي أفريقي".

واستعرض النائب بهاء أبو شقة، التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، في ضوء تساؤلات الوفد الافريقي، بإيضاحة أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وموعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد نوفمبر 2020.

وأضاف أبو شقة، أنه فيما بالانتخابات الرئاسية ليس في الدستور ما يلزم أو ما يوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامة مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فأن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024.

وفيما يخص تسأولات الوفد المالاوي حول مواعيد تعديل الدستور، علق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بقوله : أن الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا يوجد مواقيت محدده أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات علي أن دستور".

وبالنسبة لعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، أوضح أبو شقة، أن اللجنة هي بمثابة "عمود الخيمة" للبرلمان وأي برلمان أخر، لافتاً إلي أن 82% من عمل المجلس التشريعي خارج من لجنة الشؤون التشريعية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني المالاوي كون كاسنوجا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية لاسيما علي المستوي البرلماني، متابعاً : "لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا".

وسبق إجتماع الوفد البرلماني المالاوي مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لقاء مع مركز التدريب البرلماني المصرى.

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