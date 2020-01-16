شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء المنيا: نتواصل مع البرلمان لاستجواب وزيرة الصحة بحادث الطبيبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة أطباء المنيا، إنه جارى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعمل استجواب عاجل فى مجلس النواب، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب.

وأضافت نقابة الأطباء الفرعية بالمنيا، فى بيان لها، أنها كلفت المستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، مطالبة الحكومة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء مادياً وأدبيا، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

Advertisements

كما طالبت بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة فى كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التى تخص الأطباء، ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى، وتكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يومياً، مشيرة إلى ان المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.

وأكدت أنها لن تترك حق الطبيبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسئولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا، الذين استخفوا بسلامة ومصلحة الطبيبات وقاموا بإبلاغهن بضرورة السفر للقاهرة، قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار، أو توفير وسيلة نقل آمنة خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولي، مع الاصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء الطبيبات.

ونعت نقابة أطباء المنيا الطبيبتين الشهيدتين، الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض، وأبدت تمنيها للمصابات بسرعة الشفاء، ميدنة بشدة وببالغ الغضب سياسة وزارة الصحة في الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا النوع من المأموريات وما قيل عن التهديد بشأن تنفيذها، مؤكدة أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.