شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن التعاقد على شراء 5 آلاف طن زيت طعام خام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها على شراء 5 آلاف طن زيت طعام خام وفول صويا محلى، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت لطرحة على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مناقصة رقم 4 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه بحد ادنى 3000 طن زيت صويا 2000 طن زيت عباد والتوريد خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس 2020 وأن جلسة فض المظاريف وجلسة البت الخميس المقبل، على أن يتم طرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

Advertisements

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها.

وكلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتباراً من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.



ووجه وزير التموين بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات فى الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين