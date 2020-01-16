شكرا لقرائتكم خبر عن وعاظ الأزهر يطلعون على سبل تفنيد الشبهات التى تبثُّها التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الخميس الوفد السابع من الأئمة والوعاظ الذين يحضرون حاليًا دورة تدريبية بمقر أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة تحت عنوان: (ثورة المعلومات) للتعرف على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب، وقد تعرف الوفد على آلية عمل وحدات المرصد التي تضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التى يؤديها الباحثون، وأبرز الإصدارات والدراسات التى عكف عليها المرصد طوال سنوات عمله.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد والذي ضم خمسةً وعشرين متدربًا من مختلف المحافظات، عن تقديرهم لجهود المرصد في مكافحة الإرهاب، والتصدي للدعاوى المتطرفة، مشيدين بالدراسات والإصدارات المطبوعة والمرئية للمرصد، وتنوع الحملات التي يطلقها لتوعية النشء والشباب بظاهرة التطرف ومخاطرها.

وكان قد استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وفدًا من أئمة ودعاة ليبيا المشاركين في البرنامج التدريبي التاسع الذي تقدمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للأئمة والدعاة من دولة ليبيا، في الفترة من 5 يناير وحتى نهاية 31 يناير الجاري.

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وتعرَّف الوفد الذي ضمَّ 34 داعية وإمامًا، و35 سيدة من الواعظات والمحفظات، على جهود مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الليبي عن تقديرهم للدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في مكافحة الأفكار المتطرفة، ومتابعة أحوال المسلمين حول العالم، من خلال رصد لحظي باثنتي عشرة لغة، مشيدين بتحليل وحدة الرصد باللغة العربية للوضع الراهن في ليبيا، وأبرز التقارير التي أصدرتها الوحدة حول الأزمة الليبية.