شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: مولنا مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سمير عبد المجيد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، أن جهاز المشروعات الصغيرة مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019، كما قدم مشروعات تدريب للشباب على الأعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح اسواق جديدة للعمل وإتاحة فرص عمل جديدة، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها، بالإضافة إلى المعارض الخارجية بمل لا يقل عن 6 معارض سنوية يتحمل الجهاز 50 % من نفقات التنظيم والانتقالات.

وفى سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تجهز لتنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به إعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب فى جميع ما يتم من مشروعات وانشطة داخل المحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اللقاء المنعقد الان بديوان عام المحافظة، أن الدولة تنظر للمواطن كمحور اساسى يجب تنميته والاهتمام بصحته لذا تم العمل على تطوير التعليم وتنظيم العشرات من المبادرات التى تنعكس على صحة المواطن، وتنمية المجتمع بشكل عام.

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وأشار المحافظ إلى ان هناك أهمية كبيرة للتعريف الشباب بالمشروعات القومية القائمة والتى يتم تنفيذها على ارض الواقع، مشيرا إلى أن هناك زيارات ميدانية برفقه الشباب للمشروعات القومية الجارية ليعلم الشباب اهميتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية، ودائما هناك ضروروة واهمية للاجتماع مع الشباب والاستماع لرؤيتهم كجزء هام من المجتمع المصرى، والعمل على الاستفادة من رؤيتهم والعمل على تطبيقها، خاصة أنها دائما ما تكون هامة.

ووعد المحافظ الشباب، بتكرار اللقاء معهم وعلى شكل موسع، بالإضافة إلى مشاركتهم فى الزيارات الميدانية، وجولات تفقد المشروعات القومية، وخاصة أن مصر بها خير شباب العالم، وهو ما تم اثباته، والعالم يشهد لشباب مصر بالتحضر وحبه لوطنه وترابطه.

يشارك فى اللقاء الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمى لمشروع الـ100 الف فدان صوب زراعية ، وممثل من صندوق مكافحة الإدمان، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة على رأسهم نواب المحافظ، والسكرتير العام، وعدد كبير من شباب محافظة القاهرة.