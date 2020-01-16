شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد حضور انطلاق المهرجان التراثى للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل مطار القاهرة الدولي ، عصر اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرفقته عدد من الوزراء، عقب حضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، والذى يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة السلام بالتعاون مع دولة الإمارات، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من يناير الجارى.

وتم إنهاء إجراءات وصول رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقين له من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، بعد وصولهم على متن الرحلة المصرية القادمة من شرم الشيخ.

وانطلق، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي الأول برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وذلك بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، والذي يشهد عروضا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات العربية الشقيقة.

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ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق للهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية،لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وحضر المهرجان، وزراء الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة، ومحافظي المحافظات التي تشتهر برياضة سباقات الهجن، ويشهد المهرجان أيضا حضور عدد من سفراء ووفود عربية وأجنبية وأهالي شرم الشيخ.