شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة تعزل 17 راكباً بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 17 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان على عدة رحلات طيران، بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، ورفض 3 ركاب الحجر وقرارها العودة مرة ثانية للخرطوم .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 20 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوى، وجنسياتهم مصريين ووسودانيين من إعمار مختلفة.

واضافت المصادر، أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أمر بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي ، ورفض 3 ركاب اجراءات العزل وطلبوا السفر مرة ثانية الي الخرطوم، أنه تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار .

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يذكر أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تنفذ إجراءات مشددة علي الركاب القادمين من بعض الدول الموبوءة بأمراض ، والذين لا يحملون شهادات تطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، وعزلهم قبل دخول البلاد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم.

وتقوم وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة ، وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.