شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صرف 25 مليون جنيه لصالح التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه فى إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وفى ضوء البروتوكول الموقع بينها وبين وزارة التربية والتعليم بشأن تخصيص الأوقاف لمبلغ 200 مليون جنيه لبناء مدارس بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، فقد تم صرف الدفعة الأولى وقدرها 25 مليون جنيه كدفعة أولى لتمويل بناء أول عشر مدارس قدمتها هيئة الأبنية التعليمية لتبنى على نفقة وزارة الأوقاف من باب البر العام، وفق شروط الواقفين، وهذه المدارس.

وقد شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع بممثلى وزارات (الأوقاف – التربية والتعليم- الشباب والرياضة – الثقافة)، لمواصلة التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة، وكذلك المشاركة فى الإعداد والتحضير لمؤتمر الشأن العام.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مؤتمر الشأن العام لن يقتصر على الشأن العام الديني فحسب، وإنما يشمل الشأن العام السياسي والاقتصادي والثقافي ، وكل ما يتصل بقضايا الشأن العام بمشاركة وطنية واسعة، وأن الشأن العام والمصلحة العامة أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح ، وأن هذا العمل المشترك يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك ، ونحتاج إلى جهد متواصل للانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع .

واستعرض اللقاء أحدث إصدارات وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب في مجال التثقيف من خلال سلسلة (رؤية) التي أصدرت عددين هامين هما :

فقه الدولة وفقه الجماعة والحوار الثقافي بين الشرق والغرب وجار إصدار الأعداد التالية ومفاهيم يجب أن تصحح وحماية دور العبادة وبناء الشخصية الوطنية .

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ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

وتناول اللقاء العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في القوافل التعليمية، والدورات التدريبية المشتركة لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب.

وكذلك دورة تنمية المهارات الإعلامية بالتعاون بين وزارتي الأوقاف، والتعليم العالى، والهيئة الوطنية للإعلام .

وتم بحث الندوات المشتركة بين وزارت (الأوقاف ، والتربية والتعليم ، والشباب والرياضة، والثقافة ).

كما تم الاتفاق على عقد ندوة عبر برنامج يشارك فيها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ود. محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ، ود. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب.