شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: تطوير مدينة نصر الفترة المقبلة لفتح شرايين جديدة للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه من المقرر أن يتم نقل بعض الوزرات للعاصمة الإدارية خلال 2020، وكان لابد من إنشاء عدد كبير من الطرق التى تتصل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لذلك تم البدء بمشروعات طرق مصر الجديدة، بهدف استيعاب الكثافة المرورية فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة راعت الحفاظ على الشكل الحضارى لمصر الجديدة وإعادة المساحات الخضراء للمدينة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اللقاء المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أن الفترة القادمة سيتم العمل على تطوير مدينة نصر، وفتح شرايين جديدة للطرق وزيادة الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن التطوير لن يشمل مدينة نصر أو مصر الجدية فقط وإنما كافة الأحياء للعمل على القضاء على التكدس المرورى.

وأوضح المحافظ أن الدولة تنظر للمواطن كمحور أساسى يجب تنميته والاهتمام بصحته لذا تم العمل على تطوير التعليم وتنظيم العشرات من المبادرات التى تنعكس على صحة المواطن، وتنمية المجتمع بشكل عام.

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وأشار المحافظ، إلى أن هناك أهمية كبيرة لتعريف الشباب بالمشروعات القومية القائمة والتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك زيارات ميدانية برفقه الشباب للمشروعات القومية الجارية ليعلم الشباب أهميتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية، ودائما هناك ضروروة وأهمية للاجتماع مع الشباب والاستماع لرؤيتهم كجزء هام من المجتمع المصرى، والعمل على الاستفادة من رؤيتهم والعمل على تطبيقها، خاصة أنها دائما ما تكون هامة.

ووعد المحافظ الشباب، بتكرار اللقاء معهم وبشكل موسع، بالإضافة إلى مشاركتهم فى الزيارات الميدانية، وجولات تفقد المشروعات القومية، خاصة أن مصر بها خير شباب العالم، وهو ما تم إثباته، والعالم يشهد لشباب مصر بالتحضر وحبه لوطنه وترابطه.

يشارك فى اللقاء الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمى لمشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية، وممثل من صندوق مكافحة الإدمان، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة على رأسهم نواب المحافظ، والسكرتير العام، وعدد كبير من شباب محافظة القاهرة.