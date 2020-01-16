شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: السماح بمشاركة الشباب فى زيارات المشروعات القومية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك أهمية كبيرة للتعريف الشباب بالمشروعات القومية القائمة والتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك زيارات ميدانية برفقه الشباب للمشروعات القومية الجارية ليعلم الشباب اهميتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية، ودائما هناك ضروروة واهمية للاجتماع مع الشباب والاستماع لرؤيتهم كجزء هام من المجتمع المصرى، والعمل على الاستفادة من رؤيتهم والعمل على تطبيقها، خاصة أنها دائما ما تكون هامة.

ووعد المحافظ الشباب، خلال اللقاء المنعقد الان بديوان عام المحافظة، بتكرار اللقاء معهم وعلى شكل موسع، بالإضافة إلى مشاركتهم فى الزيارات الميدانية ، وجولات تفقد المشروعات القومية، وخاصة أن مصر بها خير شباب العالم، وهو ما تم اثباته، والعالم يشهد لشباب مصر بالتحضر وحبه لوطنه وترابطه.

يشارك فى اللقاء الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمى لمشروع ال100 الف فدان صوب زراعية ، وممثل من صندوق مكافحة الإدمان، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة على راسهم نواب المحافظ، والسكرتير العام ، وعدد كبير من شباب محافظة القاهرة.

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد صباح اليوم مدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019/2020 والتي بدأت اليوم بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى الخميس القادم وتتعطل يوم الاثنين 20 يناير بمناسبة احتفال الاأقباط بعيد الغطاس .

وذكر المحافظ أنه تم اعداد 707 لجنة على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالاضافة إالى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة .

وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج مشيراً إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.