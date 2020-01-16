شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولويات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقال إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به، وأن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددا فضيلته على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.

Advertisements

الجدير بالذكر أنه كان قد استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عمان، بقصر العلم العامر يوم الثلاثاء الماضى، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأعرب فضيلة الشيخ خلال اللقاء عن خالص التعازى والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العمانى فى وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.