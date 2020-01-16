شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف وبابا الفاتيكان يتبادلان التهانى فى اليوم العالمى للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس الأربعاء، رسالة هامة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام 2020، أعرب فيها البابا عن فائق تقديره واحترامه لوزير الأوقاف، مع أطيب تهانيه القلبية بالعام الجديد، على أمل أن يعم السلام في مصر الحبيبة والعالم أجمع.

من جهته ثمن الوزير الرسالة، ورحب بها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام ، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعا، وتحقيق السلام للعالم كله، من خلال فهم صحيح الدين، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، لافتا إلى أن رسالة الإسلام السمحة تعلمنا ضرورة نشر التسامح والمحبة مع مختلف شعوب العالم، فالدين الإسلامى هو دين التسامح والرحمة والمحبة والسلام.

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وأكد وزير الأوقاف على الصورة التى يجب أن يتم تصديرها لمختلف دول العالم عن الإسلام وسماحته، مؤكدا أن مسئولية هذه الصورة ملقاة على عاتق الأمة الأسلامية كلها، خاصة أن العالم بكل تفاصيله الضخمة والكبيرة بات أشبه بقرية صغيرة، حيث يتواصل الجميع دون قيود او عقبات، بما يدعم ضرورة التواصل مع الآخر بصورة ترسخ التسامح والمحبة التى جاء بها الدين الإسلامى الحنيف.