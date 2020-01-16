ندوة لمناقشة كتاب "ريحة الحبايب" بعد غد بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بعد غد السبت ندوة لمناقشة كتاب "ريحة الحبايب"، للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة.

ويتناول الكتاب مجموعة من قصص الحب والأحزان والمآسي التي عاشها الفنانون بعيدا عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة، بحضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومجلس نقابة المهن التمثيلية.

يدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك مساء بعد غد السبت بقاعة طه حسين في الدور الرابع بالنقابة.