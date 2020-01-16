رئيس "تشريعية النواب" يعلن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وفد برلمان مالاوي كين كاتسونجا، وحضر من النائب المصرى كلاً من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة والنائب إيهاب الخولي والنائب جمال الشريف.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب بهاء أبو شقة، بالوفد المالاوي ففي أقدم برلمانات العالم والمنطقة العربية، مشيراً إلي أن مصر بحكم موقفها التاريخي دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة للشعوب الافريقية.

وأكد أبو شقة، على دور مصر الرائد أفريقيا، مشيرا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الأفريقي من أجل تنمية القاره الافريقية، قائلا: "مصر هي البلد الثاني لأي أفريقي".

واستعرض النائب بهاء أبو شقة، التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، في ضوء تساؤلات الوفد الافريقي، بإيضاحة أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وموعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد نوفمبر 2020.

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وأضاف أبو شقة، أنه فيما بالانتخابات الرئاسية ليس في الدستور ما يلزم أو ما يوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامة مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فإن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024.

وفيما يخص تساؤلات الوفد المالاوي حول مواعيد تعديل الدستور، علق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بقوله إن "الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا يوجد مواقيت محددة أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات على أن دستور".

وبالنسبة لعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، أوضح أبو شقة، أن اللجنة هي بمثابة "عمود الخيمة" للبرلمان وأي برلمان آخر، لافتا إلى أن 82% من عمل المجلس التشريعي خارج من لجنة الشؤون التشريعية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني المالاوي كون كاسنوجا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية لاسيما على المستوى البرلماني، متابعا: "لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا".

وسبق اجتماع الوفد البرلماني المالاوي مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لقاء مع مركز التدريب البرلماني المصري.​