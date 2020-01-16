البابا تواضروس الثاني يختتم جولته الرعوية بمحافظة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني محافظة سوهاج ، اليوم الخميس ، عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي استغرقت خمسة أيام.

كان في وداع قداسة البابا تواضروس بمطار سوهاج اللواء دكتور الحسن محمود مدير أمن سوهاج وقيادات المطار والقيادات الأمنية وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

واختتم قداسة البابا مساء أمس بزيارة دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج.

وبدأت جولة قداسة البابا تواضروس الثاني الرعوية السبت الماضي بافتتاح مدارس سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج تلاها لقاءٌ مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة التقى بعده مسؤولي المحافظة في مأدبة عشاء على شرف قداسته.

Advertisements

وبدأت أنشطة يوم الأحد بتدشين كنيسة السيدة العذراء بجرجا بينما التقى بشعب إيبارشية البلينا ودار السلام في مساء نفس اليوم.

ودشن قداسة البابا صباح الاثنين الماضي كنيستي الشهيد مارجرجس والسيدة العذراء بمقر مطرانية سوهاج، وفي المساء زار إيبارشية إخميم وساقلته والتقى شعبها. أما يوم الثلاثاء فدشن ٩ مذابح بكاتدرائية الشهيد أبي فام بإيبارشية طما وزار في مساء نفس اليوم دير السيدة العذراء بجبل إخميم وتفقد محتوياته وعقد لقاءً مع رهبانه ورهبان دير الشهداء ودير القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم.

وفي صباح أمس الأربعاء دشن قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بساحل طهطا، قبل أن يزور دير القديس الأنبا شنوده بالجبل الغربي بسوهاج.

كما التقى البابا تواضروس الثاني عقب عودته إلى مقر مطرانية سوهاج، مع القيادات الأمنية بالمحافظة المشاركين في تأمين الزيارة حيث قدم لهم الشكر على جهودهم في متابعة وتأمين الجولة الرعوية.