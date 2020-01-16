"محجوب" يعقد الاجتماع التنفيذي لمديري المطارات لمتابعة خطة التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري المطارات لتحديد أولويات المرحلة القادمة ومتابعة خطة تطوير المطارات المصرية.

وشدد محجوب، خلال اللقاء، على ضرورة رضاء الراكب وتلبية احتياجاته كأولوية أولى، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتلبية متطلباته وتجاوز توقعاته، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول للعالمية وتميز المطارات المصرية يأتي في كيفية التعامل مع الراكب.

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وأوصى رئيس الشركة، مديري المطارات، بالتعامل العادل مع العاملين والمساواة بينهم فهم القوى البشرية التي يعتمدون عليها كأساس للتطوير مع التأكيد على ضرورة تدريبهم فهم قادة الغد ومستقبل المطارات مع ترسيخ مفهوم حب العمل.

وأيد محجوب، قرارات مديري المطارات، وتابع الاحتياجات والمتطلبات لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة، وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمني محدد للانتهاء من أعمال التطوير، ومتابعة خطوات التنفيذ والاحتياجات المطروحة من قبل جميع مديري المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالاهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.

وقدم رئيس الشركة المصرية للمطارات، عرضًا بالمقترحات والملاحظات التي واجهت كل من مطار بورسعيد، وسفنكس، وأكتوبر، والعاصمة، وطابا، وسانت كاترين، وطور سيناء، وسوهاج، وأسوان، وبرج العرب، ومن المخطط أن ينعقد هذا الاجتماع دوريًا لتعزيز سبل التعاون وزيادة التواصل بين المطارات ومختلف قطاعات الشركة للوقوف على كافة الملاحظات الواقعية بالمطارات وصولًا للحلول المثالية.