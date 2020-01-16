مباحث الأحداث تُلقي القبض على ديلر الحشيش بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأحداث بالقاهرة القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بميدان رمسيس.

تمكن العميد دكتور حمدي النهري، مدير إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "ع.ع"، عاطل، ومقيم قرية بني محمد مركز أبنوب-أسيوط مسجل خطر تحت رقم 123 فئة "ج" أبنوب-أسيوط نشل والسابق اتهامه في 18 قضية أخرهم 29849 لسنة 2006م محرم بك / الإسكندرية "مخدرات" حال تواجده بميدان رمسيس دائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، مبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.