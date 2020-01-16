بدعوى تسفيرهم للخارج .. أمن القاهرة يضبط صاحب شركة لاتهامه بالنصب على مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج لاتهامه بالنصب على المواطنين.

تبلغ اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من كل من "ع. ص" سائق، "ص. ع" عامل، "ر. م" عامل، "م. ر" سائق بتضررهم من "ع. م" صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، لقيامه بالنصب عليهم وقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بواقع 20 ألف جنيه من كل منهم عقب إيهامهم بقدرته علي تسفيرهم للعمل خارج البلاد من خلال الشركة ملكه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، تم استهدافه بمأمورية بمعرفة العقيد شريف فيصل والمقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي، أسفرت عن ضبطه داخل الشركة المشار إليها وبصحبته "أ. م" سائق، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 30 ألف جنيه، عقب إيهامه بقدرته علي تسفيره للعمل خارج البلاد.

وبمواجهة المتهم، أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات وما جاء بأقوال المبلغين، أقر بصحتها واعترف بتحصله على مبالغ مالية من المجني عليهم عقب إيهامهم بقدرته علي تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.