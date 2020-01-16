"كيلو حشيش في الميدان ".. القبض على مزارعين بحوزتهما مخدرات برمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزارعين حال تواجدهما بمنطقة رمسيس وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام، ومبلغ مالي 1000 جنيه.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن المقدم محمد رضا، رئيس مباحث الأزبكية، والرواد محمد عبد الظاهر وأحمد ياسر وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط كلاً من "أ.م" مزارع، "ع. س" مزارع، حال تواجدهما بميدان رمسيس دائرة القسم وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، مبلغ مالي 1000 جنيه.

وبمواجهة المتهمين، أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.