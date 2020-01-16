القبض على عصابة سرقة التليفونات على الدائري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطلين كونا تشكيلا عصابيا، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة بخارية.
رصدت المتابعة الإعلامية تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "انتشار وقائع سرقات الهواتف المحمولة" متضمناً تعرض شخص لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" من قِبل شخصان يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" حال تواجده داخل السيارة قيادته أعلى الطريق الدائري – دائرة قسم شرطة البساتين.
على الفور وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من "جلال م. م." 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم دار السلام، سبق اتهامه في 11 قضية، و "خيري م. خ." 25 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم مصر القديمة، سبق اتهامه في 5 قضايا.
بإعداد الكمائن اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين والقوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة الأول والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما تليفون محمول ماركة سامسونج "مجهول المصدر".
بمواجهة المتهمين بالتحريات أيداها واعترافا بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.
أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه يُدعى "محمد م." 28 سنة، محاسب ومقيم دائرة قسم مدينة نصر أول، باستدعائه تعرف على الهاتف المحمول، واتهما بالسرقة، وقرر عدم قيامه تحرير محضر بواقعة السرقة.
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارِ تطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامي.+
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