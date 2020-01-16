الداخلية توجه قوافل إنسانية لتقديم الرعاية للمواطنين بعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أوفدت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ (قرية المناشي بمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، قرية كفر نشوه دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عزبة الأزهري بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف – منطقة نفيشه بمركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية. وأثمرت الجهود عن توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين. ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين قاطني القري الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.

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