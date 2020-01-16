"ضرب نار من داخل توك توك وجثة في الشارع"..تفاصيل مقتل شاب بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز مقتل حداد بمدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وآخرين، بدافع الأخذ بالثأر.

تبلغ للعميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة أول السلام، بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، والعثور على جثة حداد مقيم بدائرة القسم وبها أعيرة نارية متفرقة؛ وقرر شقيقه قيام عاطل مقيم بدائرة مركز ساقلته بسوهاج وبصحبته آخران مجهولان يستقلون مركبة توك توك بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه شقيقه فأودوا بحياته وهربوا.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الديربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "مقيم بسوهاج" بائعي ملابس مُقيمان بمنطقة عين شمس كما أشارت التحريات إلى تردد المتهم الأول على أحد المقاهي الكائنة بمنطقة سوق العبور بدائرة قسم شرطة ثان السلام.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد جعفر ومصطفى أبو الفضل وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم من استهداف المتهم وضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان بدافع الأخذ بالثأر لسابقة ارتباط عائلته بخصومة ثأرية وعائلة المجني عليه.

وأضاف المتهم المذكور بسابقة اتفاقه مع المتهمان الهاربان على قتل المجني عليه وقيامهم بتاريخ الواقعة باستقلال مركبة توك توك وبحوزة المتهمان الهاربان أسلحة نارية وتوجهوا لمحل عمل المجني عليه وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأودوا بحياته.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.