أخبار مصر | السيسي وولي عهد أبوظبي يتفقدان خيمة التراث بمهرجان الهجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي وولي عهد أبوظبي يتفقدان خيمة التراث بمهرجان الهجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خيمة التراث بمهرجان شرم الشيخ التراثي.

وشاهد الرئيس وضيفه، عروضا لفرقة العيالة والحربية الإماراتية، وأقيمت استعراضات من التراث الإماراتي، وتراث بدوي قدمته فرقة العريش للفنون الشعبية.

كما تفقد الرئيس وضيفه، معروضات تراثية لحرف وفنون ومنتجات من مصر والإمارات .

جولة الرئيس وولي عهد أبو ظبي، جاءت بعد مشاهدتهما لشوطي سباق هجن، شاركت فيه 52 من الهجن المصرية الأصيلة، تنافست على جوائز شوطي الافتتاح على مسافة 4 كيلو مترات، بين فئة صرايم وهي هجن مختلطة ذكور وإناث، وعددهم 29 من الهجن، بالشوط الأول، وفئة زمول بعدد 23 من أقوى جمال السباقات، بالشوط الثاني.

وتعود ملكية الهجن المشاركة لأبناء القبائل من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة والأقصر وسوهاج.

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واتسم السباق بتنافس بين الهجانة وهم يتحكمون في مسار الهجن عن بعد بواسطة الراكب الآلى .

وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول، سالمان بن عيد العيايدة من محافظة الإسماعيلية، واسم الهجين "الرمح" .

وفي السياق ذاته، قدم 84 من الهجانة الإماراتيين، استعراض فن العرضة، أمام منصة العرض الرئيسية لمهرجان سباق الهجن التراثى.

فن العرضة، أحد فنون التراث الإماراتي، وقدم بتمازج مع التراث المصري، ويبدأ بمسيرة للهجن وعلى ظهورها الهجانة يرفعون أعلام مصر والإمارات يعقبها هجانة يسيرون بسرعة وهم يقفون على ظهر الإبل وهي تسير مسرعة وهم يحملون العلمين المصري والإماراتي، يعقبه استعراض القوة ويتضمن إظهار قدرة الهجان على النزول من على ظهر الجمل والصعود مرة أخرى وهي تسير مسرعة بقوة شديدة ثم يقف ويقدم التحية للمتابعين.

وكان الرئيس السيسي، وولي عهد أبوظبي، وصلا إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الإبل وتضمن 900 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

