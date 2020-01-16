أخبار مصر | اتحاد العمال: قاعدة برنيس الجوية "مفاجأة تهز العالم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد العمال: قاعدة برنيس الجوية "مفاجأة تهز العالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عمال مصر ومنظماتهم النقابية، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن سعادتهم بقيام الرئيس بافتتاح قاعدة برنيس الجوية التي تعد أحد القلاع الاستراتيجية في الاتجاه الجنوبي.

وقال النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "تابعت عن قرب وتابع معي جميع عمال مصر الشرفاء تلك المفاجأة العظيمة التي هي أحد المفاجآت التي هزت اركان العالم أجمع والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإرادة الوطنية الحديثة.

وأوضح، أن افتتاح الرئيس لقاعدة برنيس الجوية أمس، هي استمرار لجهود القوات المسلحة الباسلة في تطوير منظومة القوة العسكرية وقدراتها القتالية في جميع المحاور حيث تم إنشاؤها في زمن قياسي وهي إحدى القلاع العسكرية المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لمصر.

وقال المراغي: "لقد شهد العالم اجمع افتتاح هذه القاعدة العسكرية العملاقة التي ترهب جميع المتربصين بأمن ومصر واستقرارها مصداقا لقوله تعالى (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) صدق الله العظيم.

وأضاف: "لقد شرفت بالمشاركة في افتتاح القاعدة العسكرية العظيمة ضمن وفد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال .. فهنيئًا لشعب وعمال مصر بهذا القائد العظيم".