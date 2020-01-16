أخبار مصر | بحضور "السيسي".. انطلاق سباق إبل الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثي

وشارك في السباق 52 من إبل "الهجن" المصرية الأصيلة التي تنافست على جوائز بمسافة 4 كيلو مترات واتسم السباق بتنافس بين الهجانة وهم يتحكمون في مسار الهجن عن بعد بواسطة الراكب الآلي وقد فاز بالمركز الأول في الشوط الأول سالمان بن عيد العيايدة من محافظة الإسماعيلية، واسم الهجين "الرمح ".

ووجهت قبائل جنوب سيناء، الشكر للرئيس السيسي على نجاح فعاليات المهرجان وأن سيناء اليوم تعود مجددًا لتاريخ المجد بانطلاق فعاليات من شرم الشيخ التي جمعت الأشقاء العرب على أرضها في أهم حدث رياضي وتراثي يؤكد على اهتمام الدولة بتأصيل تراث البدو في مصر وجعله منتجا سياحيا كما كان لأجدادهم.

وتصل تكلفة إبل "الهجن" المشاركه بـ"100 مليون جنيه" والسباق مقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات مجهزة لإقامة كافة سباقات "الهجن"، وصالات المتفرجين تتسع 500 مشاهد مجهزة بخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضاقة إلى غرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق مزودة بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة.

