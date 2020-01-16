أخبار مصر | "أمهات مصر" يرصد مستوى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يرصد مستوى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، مستوي امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، حيث شهدت كثيرة صعوبة بينما كان سهلا في محافظات أخرى.

وقالت داليا الحزاوي، منسقة الاتحاد، إن الاتحاد تلقى شكاوي من طلاب وأولياء أمور محافظة القاهرة من صعوبة موضوعي التعبير، بالإضافة إلى صعوبة بعض النقاط في الأسئلة الخاصة بالنحو، بينما جاء في مستوي الطالب المتوسط في محافظة الإسماعلية ماعدا بعض النقاط الصعبة في النحو.

Advertisements

وأضافت أميرة يونس، منسقة الاتحاد، أن امتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة جاء غير مباشر في النحو والنصوص والتعبير، خاصة في السؤال المتعلق بالتعبير وهو " حلول مبتكرة لنقص مياة النيل"، فضلا عن وجود نقاط صعبة في امتحان منطقة 6 أكتوبر، بينما جاء الامتحان جيد ماعدا بعض النقاط الصعبة في محافظة الإسكندرية.

وقالت هند شاهين، منسقة الاتحاد، إن امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الغربية جاء في مستوى الطالب المتوسط ما عدا الأسئلة المتعلقة بالنحو، ونفس الأمر في محافظة الدقهلية جاء سهلا ماعدا النحو.

وأكدت شيرين حمدي، منسقة الاتحاد، على صعوبة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، حيث اشتكي الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة أغلب الأجزاء الخاصة بالامتحان، بينما جاء في مستوى الطالب المتوسط بمحافظة المنوفية ماعدا الجزء الخاص بالنحو جاء صعبا.