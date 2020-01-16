أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. "عزالعرب": تخبط شديد في سياسات هالة زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. "عزالعرب": تخبط شديد في سياسات هالة زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، أن الحادث الذي تعرض له الأطباء أمس الأربعاء كان بسبب الخطأ التنظيمي في المقام الأول.



وأضاف عز العرب في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الصيغة التي تم توجيه خطاب حضور تدريب تبع صحة المرأة اشبه بالإنذار أنه في حال عدم الحضور سوف يتم نقلهم إلى محافظات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمى بروح القانون وكان يجب على الوزارة أن تقدر الظروف خاصة الطبيبات، وكان يجب أيضا توفير وسائل نقل آمنة للأطباء على نفقة وزارة الصحة.

وتحدث عز العرب عن بيان وزارة الصحة بتعويض الأهالي برحلات عمرة، قائلا: شر البلية ما يضحك، فهناك طبيبة مسيحية لقت مصرعها ضمن الضحايا، ومع ذلك وزارة الصحة لم تنتبه إلى الأمر، مما يدل على حالة التخبط الشديدة بسياسات الوزارة.

