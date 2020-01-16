أخبار مصر | محافظ الجيزة ومدير الأمن يتفقدان موقع انكسار ماسورة صرف صحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة ومدير الأمن يتفقدان موقع انكسار ماسورة صرف صحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت محافظة الجيزة، بلاغاً بحدوث كسر في ماسورة الصرف الرئيسية 1500 مم المتجهة من حي التبين بمحافظة القاهرة، لمحطة صرف عرب أبو ساعد بمركز الصف والتي تسببت في تسرب المياه بعدد من المناطق بالمركز .

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، المناطق المتأثرة وتابع مجهودات شفط المياه الناتجة عن كسر الماسورة مشيراً إلى أنه تم الدفع بــ 50 سيارة شفاط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومركز الصف لسرعة رفع أي آثار للمياه .

ووجه محافظ الجيزة بسرعة رفع أي آثار للمياه وحصر جميع التلفيات الناجمة عن تسرب المياه.

وحرص، على تفقد العقارات المحيطة بالمنطقة، المتأثرة بكسر الماسورة سيراً على الأقدام للوقوف على حالة الشوارع ومجهودات شفط المياه.

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وكما تفقد مركز شباب عرب أبو ساعد ومدرسة عرب أبو ساعد للوقوف على الحالة داخلهم وعدم تأثر الأبنية بالمياه وتم الاطمئنان علي سير الإمتحانات داخل المدرسة .

وكلف راشد السكرتير المساعد بالتواجد على مدار اليوم بموقع تسرب المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد بدأت بأعمال الإصلاح وتم التوجية بتكثيف المجهودات لسرعه الانتهاء من جميع الأعمال وتمهيد الطريق.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود أهالي مركز الصف وقرية عرب أبو ساعد للتعاون مع المحافظة .

رافق المحافظ خلال تفقده موقع إصلاح الماسورة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخيري مرسي رئيس مركز الصف ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

