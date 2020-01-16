أخبار مصر | لقاءات إعلامية دولية لتنشيط سياحة الغوص بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاءات إعلامية دولية لتنشيط سياحة الغوص بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الجانب المصري، عدة لقاءات مهنية مهمة مع عدد من منظمي الرحلات الفرنسيين، أسفرت عن طرح أفكار لتنظيم فعاليات وأحداث سياحية عن رياضة الغوص، في إحدى المقاصد السياحية بالبحر الأحمر.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار، في المعرض الدولي لرياضة الغوص Salon De Plongée الذي اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب بيان الوزارة، تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية، بهدف إطلاع وسائل الإعلام العالمية، على أهم المعالم والمقاصد السياحية الشاطئية والرياضات المائية، الموجودة بالمقصد السياحي المصري.

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الجدير بالذكر أن هذا العام، شارك في المعرض أكثر من 413 عارض على مساحة 13000 متر مكعب من شركات سياحية ومكاتب سياحية ومراكز غوص من مختلف دول العالم.

وتعتبر مصر دولة رائدة في هذا النمط من السياحة، لما له من ميزة نسبية وتنافسية لوقوع مصر على سواحل البحر الأحمر، مع وجود البنية الأساسية لسياحة الغوص.

وتنتشر مراكز الغوص والرياضات المائية بالمنتجعات السياحية بشرم الشيخ ودهب والغردقة ومرسى علم وسفاجا وطابا، والتي تنظم دورات تدريبية لتعلم الغوص الترفيهي، بالإضافة إلى تنظيم رحلات يومية وأسبوعية لزيارة مواقع الغوص بالقرب من السواحل أو الجزر المصرية.