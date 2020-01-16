أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تصدر الفيديو الثامن من حملة "اعرف وزارة بلدك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تصدر الفيديو الثامن من حملة "اعرف وزارة بلدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثامن من فيديوهات حملة "اعرف وزارة بلدك" والتي أطلقتها الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية توعية المواطنين بالدور الذي تقوم به واستغلالها لفائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

واستعرض الفيديو بعض جهود وزارة الإنتاج الحربي في مجال توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتي بدأت من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والوفد الوزاري المرافق له للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل 2019، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ۲۰۰ الحربي) وشركة "فوتون" الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها في مصر، حيث تهدف هذه اااتفاقية إلى تصنيع (۲۰۰۰) أتوبيس كهربائي بمصنع ۲۰۰ الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تبلغ 45%.

كما ذُكر بالفيديو أنه سيكون هناك مراحل تالية أخرى لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر وإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية التي هي مستقبل المركبات في العالم كله، من خلال التفاوض مع شركات صينية للتصنيع المشترك لكل من (الأوتوبيسات السياحية والنقل بين المحافظات - الملاكي والأجرة).