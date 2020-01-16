أخبار مصر | حقق مبيعات غير مسبوقة.. "ديارنا" يختتم فعالياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقق مبيعات غير مسبوقة.. "ديارنا" يختتم فعالياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء أمس، فعاليات معرض ديارنا، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، في الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 15 يناير 2020.

وجاء ذلك وسط مبيعات غير مسبوقة تجاوزت 8.5 ملايين جنيه، في سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.

وعبرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقة، ما يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف، على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.

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وأكدت "القباج" أن نجاح المعرض يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة.

وكشف عادل البكساوي، مستشار وزير التضامن للمعارض، عن أن المبيعات حققت طفرة كبيره خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وأن الإقبال تضاعف خلال الأسبوع الأخير من المعرض، وذلك مع اختتام وسائل الإعلام بالترويج للمعرض ومنتجات الأسر المنتجة وثقة المواطنين في جودة المعروضات.

واحتفى المعرض بمحافظة الفيوم، كضيف شرف حيث تم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة من أعمال الخزف والخوص والتي وجدت إقبالا كبيرا من الزوار، إضافة إلى كون قضية الإعاقة أيضا ضيف شرف، حيث تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

وشهد المعرض إقبالا واسعا للأسر المصرية حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس في ختام فعالياته ممن جاءت للاستمتاع بالأجواء التراثية التي حظى بها المعرض والمنتجات اليدوية الأصيلة ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الأصيلة وقدمت الأنشطة الفلكلورية والعروض الحية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كما تم تخصيص منطقة للأطفال ويعد المعرض معرضًا صديق للبيئة، حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.

ويعد معرض ديارنا، والذي تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي، أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية ويعد آلية تسويقية هامة للأسر المنتجة ويقام على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من أشغال النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.