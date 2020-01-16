أخبار مصر | أمهات مصر: صعوبة في أغلب نماذج امتحان الرياضيات للثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: صعوبة في أغلب نماذج امتحان الرياضيات للثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن امتحان مادة الرياضيات "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" لطلاب الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية الجديد جاء في مستوي الطالب المتميز في أغلب نماذج الامتحان، بينما جاءت بعض النماذج في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور في أغلب المحافظات أكدوا وجود نماذج مختلفة لامتحان مادة الرياضيات أغلبها صعب وبعضها سهل، مؤكدين ضياع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وواصفين أسئلة النماذج الصعبة بـ"الرخمة"، وبعضها أسئلة تحتاج لوقت كبير وليس لها إجابة واضحة في الاختيارات، ووصل الأمر إلي أن يقول لهم بعض المعلمين "اختاروا الإجابة القريبة"، ولكن كان مر وقت طويل من الامتحان والطلاب في حيرة ولم يستطيعوا المراجعة.

ولفتت عبير النظر إلي استنكار أولياء الأمور من وجود نموذج امتحان تعجيزي للطلاب يتضمن أسئلة صعبة، ونماذج أخري سهلة، فضلا عن عدم تدريب الطلاب بشكل كاف على برنامج الجيوجبرا.