أخبار مصر | التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت اليوم نجاحا كبيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت اليوم نجاحا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدي صباح اليوم الخميس، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2019 - 2020، بإجمالي عدد 587 ألف و108 طالب طالبة بالصف الثاني الثانوي.

وجاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي في 40 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، تتضمن 20 سؤال جبر، 12 تفاضل، 8 حساب المثلثات، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019 - 2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 514 ألف طالب طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

Advertisements

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 في الفترة الصباحية.