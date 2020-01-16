أخبار مصر | "جوائز ورحلات" في المعرض المصري للغوص بباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوائز ورحلات" في المعرض المصري للغوص بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الوفد المصري المسؤول عن المعرض الدولي للغوص بباريس، حفلا، بالإضافة إلى قيام مراكز غوص أخرى بتنظيم مسابقة كانت جوائزها رحلات للفائزين إلى مدينة مرسى علم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي لرياضة الغوص Salon De Plongée الذى أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما تم توزيع العديد من الهدايا العينية على الجمهور من رواد الجناح المصري، والرد على استفساراتهم بخصوص السفر إلى مصر وتوزيع النشرات السياحية عليهم.

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الجدير بالذكر أن هذا العام شارك في المعرض أكثر من 413 عارض على مساحة 13000 متر مكعب من شركات سياحية ومكاتب سياحية ومراكز غوص من مختلف دول العالم.

وتعتبر مصر دولة رائدة في هذا النمط من السياحة لما لها من ميزة نسبية وتنافسية لوقوع مصر علي سواحل البحر الأحمر مع وجود البنية الأساسية لسياحة الغوص.

حيث تنتشر مراكز الغوص والرياضات المائية بالمنتجعات السياحية بشرم الشيخ ودهب والغردقة ومرسى علم وسفاجا وطابا والتي تنظم دورات تدريبية لتعلم الغوص الترفيهي بالإضافة إلى تنظيم رحلات يومية وأسبوعية لزيارة مواقع الغوص بالقرب من السواحل أو الجزر المصرية.