أخبار مصر | اختبارات تحريرية لاختيار أفضل الوعاظ لإحياء ليالي رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبارات تحريرية لاختيار أفضل الوعاظ لإحياء ليالي رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجمع البحوث الإسلامية الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن هذه الاختبارات تعقد تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الدعوية التي ستمثل الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العديد من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وأضاف عياد أن الاختبارات تتم بنظام الامتحانات في الجامعة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

كانت الأمانة العامة المساعدة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية قد فتْحت باب قَبول طلبات التقدُّم لمسابقة الإيفاد لوعاظ الأزهر الشريف؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام ١٤٤١ هجرية في الفترة من: 7/12/2019م حتى 21/12/2019م.