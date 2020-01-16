أخبار مصر | إقبال كبير على جناح مصر في معرض سياحة الغوص بباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير على جناح مصر في معرض سياحة الغوص بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي لرياضة الغوص Salon De Plongée الذى اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، بجناح مساحته 30 متر مربع، بزيادة مقدارها 12 متر مربع عن العام الماضي.

وحسب بيان وزارة السياحة والآثار، جاءت هذه الزيادة نظرًا للإقبال الشديد من قبل المشاركين المصريين على المعرض.

وعرض بالجناح المصري هذا العام عدد من مراكز الغوص في البحر الأحمر وشركات السياحة المتخصصة في سياحة السفن والرحلات البحرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

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الجدير بالذكر أن هذا العام شارك في المعرض أكثر من 413 عارض على مساحة 13000 متر مكعب من شركات سياحية ومكاتب سياحية ومراكز غوص من مختلف دول العالم.

وتعتبر مصر دولة رائدة في هذا النمط من السياحة لما لها من ميزة نسبية وتنافسية لوقوع مصر علي سواحل البحر الأحمر مع وجود البنية الأساسية لسياحة الغوص.

حيث تنتشر مراكز الغوص والرياضات المائية بالمنتجعات السياحية بشرم الشيخ ودهب والغردقة ومرسى علم وسفاجا وطابا والتي تنظم دورات تدريبية لتعلم الغوص الترفيهي بالإضافة إلى تنظيم رحلات يومية وأسبوعية لزيارة مواقع الغوص بالقرب من السواحل أو الجزر المصرية.