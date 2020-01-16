أخبار مصر | مصر تشارك في المعرض الدولي لرياضة الغوص الدولي بباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في المعرض الدولي لرياضة الغوص الدولي بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي لرياضة الغوص Salon De Plongée الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار خطة الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري وخاصة رياضة الغوص.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن معرض Salon De Plongée يعد من أهم المعارض السياحية الجماهيرية التى تُقام في فرنسا، وذلك نظرًا لشغف الفرنسيين بهذه الرياضة.

وأكد على أن مشاركة الوزارة هذا العام في المعرض، تأتي في ظل الاهتمام بالترويج السياحي بالسوق الفرنسي الذي يشهد زيادة ملحوظة في إعداد السائحين الوافدين منه إلي مصر في الآونة الأخيرة.