مصر | تجديد حبس "البنا وشوقي وعبد المعطي" لمدة 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "البنا وشوقي وعبد المعطي" لمدة 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 نشطاء لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: "الناشط أيمن عبد المعطي مدير التوزيع بدار (المرايا) للنشر والتوزيع، والمحامي سيد البنا، وطبيب الأسنان والناشط وليد شوقي".

وحققت النيابة اليوم مع الـ3 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.