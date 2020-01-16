مصر | تجديد حبس "البنا وشوقي وعبد المعطي" لمدة 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "البنا وشوقي وعبد المعطي" لمدة 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 نشطاء لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: "الناشط أيمن عبد المعطي مدير التوزيع بدار (المرايا) للنشر والتوزيع، والمحامي سيد البنا، وطبيب الأسنان والناشط وليد شوقي".
ووجهت النيابة لهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وحققت النيابة اليوم مع الـ3 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة لهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم هذه القضية، عددا من المتهمين، أبرزهم: "شادي الغزالي حرب، وأمل فتحي، وشريف الروبي، والمدون محمد أكسجين، ومراسل البرنامج التليفزيوني أبلة فاهيتا شادي أبوزيد، والمحامي أحمد صبري أبو علم".