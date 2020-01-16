مصر | بتهمة الرشوة.. إحالة مدير هيئة النظافة بالزيتون إلى أمن الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتهمة الرشوة.. إحالة مدير هيئة النظافة بالزيتون إلى أمن الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة نيابة، إحالة مدير هيئة نظافة بحي الزيتون إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة تلقى الرشوة من إحدى الشركات المسئولة عن توريد عمال نظافة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يدعى "محمد.ح"، يعمل مديرا بقطاع النظافة بحي الزيتون، بالقاهرة، تلقى رشوة من إحدى الشركات المسئولة عن توريد عمال نظافة للأحياء، مقابل مبلغ مالي 11 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من تلك الشركة.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال تلقيه الرشوة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.