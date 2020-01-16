مصر | انفجار بالرحم وإجهاض.. تفاصيل تقرير حالة مصابي "أطباء المنيا"

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها، الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

وأظهر التقرير إصابة كل من: راعوث القس أشعيا، بانفجار في الرحم مما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، وإيمان عاطف سيف، بكسر بالعمود الفقري، ونواره نبيل حمدان، بكسر في الفخذ والساق، ونورا كمال عبد اللطيف، بكسر في الفخذ، وجهاد محمد يوسف على، 26 عاما، بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنية رفعت على محمد، 22 عاما، بشرخ في الحوض وجرح قطعي الذكر، وآية رفعت على محمد، 26 عامًا، بشرخ في الفقرة الصدرية العاشرة من العمود الفقري وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسي وكدمات بالصدر، وإيمان على محمد محمود 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم كسور.

واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

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واستعلمت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

كما استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم، لأقوال بعض المصابين المسموح بحالتهم الصحية، في حادث طبيبات المنيا، والذي أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق وعامل، وإصابة 17 آخرين من الطبيبات والأطباء، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، في أثناء توجههم لحضور تدريب خاص بعملهم.

كانت التحريات أوضحت، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

