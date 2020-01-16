مصر | "شقة مفروشة وملابس داخلية".. مفاجأة في محاولة انتحار فتاة بـ"أكتوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شقة مفروشة وملابس داخلية".. مفاجأة في محاولة انتحار فتاة بـ"أكتوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفوجئ سكان الحي الراقي، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تقريبًا، بصوت ارتطام شيء بالأرض، ليخرج الجميع ويعرف مصدر الصوت، ليجدوا الفتاة غارقة في دمائها بـ"الملابس الداخلية".
وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد أحمد ممدوح، رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة المستثمر الصغير بالحي العاشر، بنطاق القسم.
وانتقل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن الفتاة كانت بصحبة الشابين، داخل شقة مفروشة بالطابق الرابع بالعقار رقم 53 بالحي العاشر، بمنطقة المستثمر، وقرر شهود العيان بأنهم سمعوا صوت الفتاة تصرخ وتحاول فتح باب الشقة عدة مرات، وبعدها بدقائق معدودة فوجئوا بأنها ألقت بنفسها من شرفة الشقة، وعدم تواجد أحد بالشقة.
وبينت المعاينة أن الفتاة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلها الأهالي إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج اللازم.
وكلف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها، وتتبع خط سير هروب الشابين، وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية الشابين وتمكنت القوات من القبض عليهما بأماكن ترددهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم.
وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، بتعرفهما على الفتاة داخل أحد الكافيهات، وأنها هي من ألقت بنفسها من الطابق الرابع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الشابين السعوديين الجنسية، بعد سماع أقوال الفتاة وعدم اتهامهما بالتسبب في سقوطها.