مصر | "شقة مفروشة وملابس داخلية".. مفاجأة في محاولة انتحار فتاة بـ"أكتوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شقة مفروشة وملابس داخلية".. مفاجأة في محاولة انتحار فتاة بـ"أكتوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل شقة مفروشة بالحي الراقي، بمدينة الشيخ زايد، استدرج شابين سعوديي الجنسية، فتاة تعرفا عليها على أحد الكافيهات، لقضاء ليلة حمراء، لكنهما لم يعلما أنها تعاني من مرض نفسي وحاولت الانتحار في وقت سابق، لتعاود الأمر وتلقي بنفسها من الدور الرابع ويفتضح أمرهما، لتسقط بملابسها الداخلية، غارقة في دمائها، ولا تستطع التحرك.

وفوجئ سكان الحي الراقي، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تقريبًا، بصوت ارتطام شيء بالأرض، ليخرج الجميع ويعرف مصدر الصوت، ليجدوا الفتاة غارقة في دمائها بـ"الملابس الداخلية".

وتعالت أصوات الحضور " حد يجيب حاجة تلبسها وتستر نفسها"، ويحاول آخرين الاتصال بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى، بينما الشابين السعوديين الجنسية، يهربان بسيارتهما صحبة فتاة ليل أخرى، كانت معهم بالشقة المفروشة، قائلين "يالا بسرعة قبل ما الشرطة تيجي". وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد أحمد ممدوح، رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة المستثمر الصغير بالحي العاشر، بنطاق القسم. وانتقل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن الفتاة كانت بصحبة الشابين، داخل شقة مفروشة بالطابق الرابع بالعقار رقم 53 بالحي العاشر، بمنطقة المستثمر، وقرر شهود العيان بأنهم سمعوا صوت الفتاة تصرخ وتحاول فتح باب الشقة عدة مرات، وبعدها بدقائق معدودة فوجئوا بأنها ألقت بنفسها من شرفة الشقة، وعدم تواجد أحد بالشقة. Advertisements وبينت المعاينة أن الفتاة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلها الأهالي إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج اللازم. وكلف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها، وتتبع خط سير هروب الشابين، وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية الشابين وتمكنت القوات من القبض عليهما بأماكن ترددهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم. وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، بتعرفهما على الفتاة داخل أحد الكافيهات، وأنها هي من ألقت بنفسها من الطابق الرابع.