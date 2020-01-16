مصر | إحالة عاطلين شرعا في قتل شخصين بالقاهرة لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين شرعا في قتل شخصين بالقاهرة لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشف أمر الإحالة رقم "89662" لسنة 2019، أن المتهمين هما كل من "وائل.م" و"حازم.ع "، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وشروعهما في قتل شخصين تصديا لهما أثناء محاولة سرقتهما.

وكما اعترف المتهمان أمام النيابة بسرقتهما لـ7هواتف محمولة، 15 ألف جنيه مصري، وقاما بتقسيم المسروقات عليهما وأنفقاها على أغراضهما الشخصية.

أمرت نيابة الشروق وبدر، باحالة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتل شخصين لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر، من أشخاص يفيد بتعرضهم للسرقة بالاكراه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.