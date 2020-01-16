مصر | النيابة تستعجل تقرير الفحص الفني لسيارات حادث الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الفحص الفني لسيارات حادث الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق، التحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث وعرضها على مهندس فني لفحصها، وخاطبت خبراء الأدلة الجنائية لإفادتها بنتائج فحص الأدلة التي تم جمعها من موقع الحادث.

