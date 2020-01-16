مصر | 1 أبريل.. أولى جلسات طعن قاتل طفليه بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1 أبريل.. أولى جلسات طعن قاتل طفليه بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة النقض، جلسة 1 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم محمود نظمي، على حكم الجنايات الصادر بإعدامه شنقا؛ لاتهامه بقتل طفليه ريان ومحمد، وإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور، بمحافظة دمياط، بنهر النيل.

وكانت قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، في أبريل 2019، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء لمحمود نظمي محمد السيد 32 سنة والمتهم بقتل طفليه "ريان، ومحمد" في ميت سلسيل، بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قرار إعدامه.

وصدر الحكم، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.