مصر | حجز طعن 35 متهما محكوم عليهم حضوريا بقضية "ولع" للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز طعن 35 متهما محكوم عليهم حضوريا بقضية "ولع" للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من 35 متهمًا من المحكوم عليهم حضوريًا بالسجن لاتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون ترتكب أعمال عنف وإرهاب، للحكم بجلسة 20 فبراير المقبل.

وكانت حكمة جنايات الإسماعيلية قضت في أبريل من العام الماضي بمعاقبة 89 متهمًا، في القضية المعروفة باسم «الخلايا العنقودية» «حركة ولع»، التي قامت باستهداف ضباط الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013، بأحكام متعددة ما بين غيابيًا وحضوريًا تراوحت بين 10 و15 عاما والبراءة، وقضت المحكمة بمعاقبة 49 متهما حضوريا و40 متهما غيابيا منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و43 متهما بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهما بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهما وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي فازورة وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة وأيمن عبد الغفور خليل، وبحضور أحمد الصياد وكيل النيابة وسكرتارية هيثم عمران وحسام حسن.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما أسس المحكوم عليهم حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت عدة مسميات منها "حركة ولع"، والتي تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف رجال الشرطة وتكدير الأمن والسلم العام بمحافظة الإسماعيلية، وشارك المتهمون فى الاعتداء على الحريات الشخصية واستخدموا الإرهاب لنحو عامين كوسيلة لتحقيق أهدافهم وأشعلوا النيران في عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، بجانب حيازتهم للأسلحة والمفرقعات والمولوتوف والمواد المشتعلة وكاميرات التصوير، بحسب ما جاء في التحقيقات.