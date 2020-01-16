مصر | الحبس لصاحب شركة مقاولات بتهمة حيازة سلاح في التجمع

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صاحب شركة مقاولات،

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس، بمعاقبة وحبسبالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري، بالتجمع الأول.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، من دون تصريح.

وشهد ملازم شرطة بقسم شرطة التجمع الأول، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم مستقلًا سيارة، وبسؤاله عن الرخص، تبين عدم حمله للتراخيص، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح ناري "فرد خرطوش" أسفل مقعده بالسيارة.