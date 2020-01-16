مصر | القبض على مزارع وبحوزته كيلو حشيش في الأزبكية

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كيلو و200 جرام حشيش بالأزبكية.

البداية كانت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، يفيد بتمكن قوة من رجال المباحث، ضبط "ع. ع. ع"، 56 سنة، عاطل، ومسجل خطر، تحت رقم 123 فئة "ج" أبنوب أسيوط، "نشل"، والسابق اتهامه في عدد 18 قضية آخرهم 29849 لسنة 2006، محرم بك الإسكندرية "مخدرات"، حال تواجده بميدان رمسيس، دائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته المضبوطات التالية: "كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، ومبلغ مالي 150 جنيها، هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.