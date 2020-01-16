مصر | تجديد حبس موظف انتحل صفة أمين شرطة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس موظف انتحل صفة أمين شرطة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس موظف أمن بإحدى شركات الاتصالات، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان، والاستيلاء على 200 جنيه، كإتاوات من سائقي التكاتك، لعدم مصادرة المركبة البخارية ملكهم.

كان العميد علاء جودة مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من سائق توك توك، يفيد أنه حال سيره بمركبته البخارية في شارع منصور، دائرة القسم، استوقفه شخص ادعى أنه أمين شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وقام بأخذ مبلغ مالي 200 جنيه للتغاضي عن مصادرة التوك توك وفحص أوراق الدراجة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تعدد البلاغات من سائقي التكاتك، عن طريق تعرضهم للنصب من ذات الشخص وبنفس الأسلوب المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام في وقت سابق وتم التجديد.