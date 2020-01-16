مصر | نصب على المواطنين.. القبض على صاحب شركة عمالة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصب على المواطنين.. القبض على صاحب شركة عمالة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث العاصمة من إلقاء القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، قام بالنصب على المواطنين بالمطرية.

البداية عندما تبلغ لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من كلًا من: "ع. ص. ع"، 32 سنة، سائق ومقيم مركز الشهداء منوفية، و"ص. ع. م"، 40 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، و"ر .م .و"، 39 سنة، عامل ومقيم مركز كوم حمادة بالبحيرة، و"م. ر. م"، 29 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان، بتضررهم من "ع. م. ه"، 35 سنة، صاحب شركة رؤية لإلحاق العمالة بالخارج، والكائنة بعقار رقم 1 شارع المشروع ـ دائرة قسم شرطة المطرية، ومقيم 12 حارة أحمد الحصري ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، السابق اتهامه في القضية رقم 19986 لسنة 2019، المطرية أموال عامة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 44498 لسنة 2018، المرج "تبديد"، والمقضي فيها بالحبس سنة، لقيامه بالنصب عليهم وقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بواقع 20 ألف جنيه، من كل منهم عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد من خلال الشركة ملكه.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الشركة المشار إليها وبصحبته "أ. م. ن"، 49 سنة، سائق ومقيم مركز الشهداء منوفية، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 30.000 ألف جنيه، عقب إيهامه بقدرته على تسفيره للعمل خارج البلاد.

وبمواجهته بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، وما جاء بأقوال المبلغين أقر بصحتها واعترف بتحصله على مبالغ مالية من المجني عليهم عقب إيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.