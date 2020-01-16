مصر | بدافع الثأر.. ضبط عامل وبائعي ملابس لقتلهم "حداد" بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدافع الثأر.. ضبط عامل وبائعي ملابس لقتلهم "حداد" بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية، اتجاه أحد الأشخاص ووفاته وضبط 3 أشخاص اشتركوا في قتل حداد بالسلام.

وتلقى قسم شرطة أول السلام، بلاغا مفاده إطلاق أعيرة نارية ووجود جثة لشخص 22 عامًا، يعمل "حداد"، وبها أعيرة نارية متفرقة.

وبسؤال شقيقه، أقر بأن عاطلا، 40 عاما، مقيم بدائرة مركز ساقلتة بسوهاج، وبصحبته آخرين مجهولين يستقلون مركبة "توك توك"، قاموا بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه شقيقه فأودوا بحياته وهربوا.

ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل مقيم بسوهاج، وبائعي ملابس مُقيمان بمنطقة عين شمس.

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وأشارت التحريات إلى تردد المتهم الأول على أحد المقاهي الكائنة بمنطقة سوق العبور بدائرة قسم شرطة ثان السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بدافع الأخذ بالثأر لسابقة ارتباط عائلته بخصومة ثأرية مع عائلة المجني عليه.

وأضاف المتهم المذكور بسابقة اتفاقه مع المتهمين الهاربين على قتل المجني عليه وقيامهم بتاريخ الواقعة باستقلال مركبة "توك توك"، وبحوزة المتهمين الهاربين أسلحة نارية، وتوجهوا لمحل عمل المجني عليه، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأودوا بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.